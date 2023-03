Russia: Putin, 'rispondere duramente a tentativi di destabilizzazione' (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mosca, 15 mar. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato l'ufficio del procuratore generale di rispondere duramente ai tentativi di destabilizzare la situazione socio-politica nel Paese. "I pubblici ministeri dovrebbero essere più attivi nel contrastare l'estremismo - ha detto Putin in una riunione allargata del collegio dell'ufficio del procuratore generale della Russia - Come ho già evidenziato in una recente riunione del consiglio del Servizio di Sicurezza Federale, il numero di tali crimini è aumentato lo scorso anno. Vi chiedo di rispondere duramente ai tentativi di destabilizzazione della situazione socio-politica nel paese". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mosca, 15 mar. (Adnkronos) - Il presidente russo Vladimirha incaricato l'ufficio del procuratore generale diaidi destabilizzare la situazione socio-politica nel Paese. "I pubblici ministeri dovrebbero essere più attivi nel contrastare l'estremismo - ha dettoin una riunione allargata del collegio dell'ufficio del procuratore generale della- Come ho già evidenziato in una recente riunione del consiglio del Servizio di Sicurezza Federale, il numero di tali crimini è aumentato lo scorso anno. Vi chiedo diaididella situazione socio-politica nel paese".

