Russia: al via esercitazioni congiunte con Cina e Iran (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pechino, 15 mar. (Adnkronos) - Cina, Iran e Russia inizieranno oggi esercitazioni militari congiunte nel Golfo di Oman. Lo riferisce la CNN citando una dichiarazione del ministero della Difesa cinese. L'addestramento degli eserciti e delle marine dei tre Paesi proseguirà fino al 19 marzo. L'esercitazione si baserà su esercitazioni navali congiunte già condotte dai tre paesi nel 2019 e nel 2022, afferma la dichiarazione. A febbraio, Der Spiegel, citando le sue fonti, ha riferito che la Cina intende fornire all'esercito russo droni kamikaze autocostruiti. Secondo il quotidiano tedesco, circa un centinaio di droni dovrebbero essere inviati in Russia già all'inizio di aprile. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha affermato in ...

