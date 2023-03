Russia a Usa: "Stop voli ostili vicino ai nostri confini" (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mosca, 15 mar. (Adnkronos) - "Presumiamo che gli Stati Uniti si asterranno da ulteriori illazioni nello spazio mediatico e smetteranno di volare vicino ai confini russi. Percepiamo qualsiasi azione che implichi l'uso di armi e attrezzature militari americane come apertamente ostile". A dichiararlo è stato l'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, convocato ieri al Dipartimento di Stato dopo l'episodio che ha causato www.megaitalia.eu . A riportare le dichiarazioni del diplomatico è la Tass. "Siamo preoccupati per l'inaccettabile attività dell'esercito statunitense nelle immediate vicinanze dei nostri confini. Siamo ben consapevoli dello scopo per cui vengono utilizzati i mezzi senza pilota da ricognizione e attacco". "Cosa fanno a migliaia di chilometri dagli Stati Uniti? La risposta è ovvia: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mosca, 15 mar. (Adnkronos) - "Presumiamo che gli Stati Uniti si asterranno da ulteriori illazioni nello spazio mediatico e smetteranno di volareairussi. Percepiamo qualsiasi azione che implichi l'uso di armi e attrezzature militari americane come apertamente ostile". A dichiararlo è stato l'ambasciatore russo a Washington, Anatoly Antonov, convocato ieri al Dipartimento di Stato dopo l'episodio che ha causato www.megaitalia.eu . A riportare le dichiarazioni del diplomatico è la Tass. "Siamo preoccupati per l'inaccettabile attività dell'esercito statunitense nelle immediate vicinanze dei. Siamo ben consapedello scopo per cui vengono utilizzati i mezzi senza pilota da ricognizione e attacco". "Cosa fanno a migliaia di chilometri dagli Stati Uniti? La risposta è ovvia: ...

