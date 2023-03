Running, tutto pronto per la Mezza Maratona di Vittorio Veneto: presenti Razine e Bamoussa (Di mercoledì 15 marzo 2023) E’ ufficialmente partito il countdown per la Mezza Maratona di Vittorio Veneto 2023, che andrà in scena domenica 19 marzo. Sulla distanza di 21,097 km verranno assegnati i titoli veneti della specialità, il debutto dell’Urban Trail (10 km) e la tradizionale Family Run per tutti (6 km). La competizione vedrà impegnati importanti atleti azzurri come Marouan Razine e Abdoullah Bamoussa, che parteciperanno alla gara sulla classica distanza dei 21,097 km. Il trentunenne del Centro Sportivo Esercito, Marouan Razine, vanta cinque titoli italiani assoluti, quattro in pista (5000 metri) e uno su strada (10 km). E’ stato bronzo a squadre agli Europei di cross del 2014, sesto nei 3000 metri agli Europei indoor del 2017 e nella passata stagione ha portato il record personale ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) E’ ufficialmente partito il countdown per ladi2023, che andrà in scena domenica 19 marzo. Sulla distanza di 21,097 km verranno assegnati i titoli veneti della specialità, il debutto dell’Urban Trail (10 km) e la tradizionale Family Run per tutti (6 km). La competizione vedrà impegnati importanti atleti azzurri come Marouane Abdoullah, che parteciperanno alla gara sulla classica distanza dei 21,097 km. Il trentunenne del Centro Sportivo Esercito, Marouan, vanta cinque titoli italiani assoluti, quattro in pista (5000 metri) e uno su strada (10 km). E’ stato bronzo a squadre agli Europei di cross del 2014, sesto nei 3000 metri agli Europei indoor del 2017 e nella passata stagione ha portato il record personale ...

