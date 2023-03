Rugby: Fir e club aprono le porte a ragazze, ragazzi e famiglie (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Avvicinare i giovani e le loro famiglie al Rugby, in tutto il Paese. Far provare a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, l'emozione di giocare con la palla ovale respirando la cultura sportiva che permea questa disciplina. Si chiama 'Un giorno da Rugbista' l'iniziativa lanciata dall'area 'Promozione & Sviluppo”' della Federazione Italiana Rugby in collaborazione con i Comitati/Delegazioni Regionali ed i club italiani. Nei mesi di marzo ed aprile i quasi 700 club che attualmente operano su tutto il territorio nazionale apriranno le porte delle proprie strutture per ospitare chi voglia mettersi alla prova in una seduta di allenamento pensata come un caldo benvenuto: l'elenco delle società è facilmente consultabile sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, 15 mar. - (Adnkronos) - Avvicinare i giovani e le loroal, in tutto il Paese. Far provare a bambine e bambini,, l'emozione di giocare con la palla ovale respirando la cultura sportiva che permea questa disciplina. Si chiama 'Un giorno da Rugbista' l'iniziativa lanciata dall'area 'Promozione & Sviluppo”' della Federazione Italianain collaborazione con i Comitati/Delegazioni Regionali ed iitaliani. Nei mesi di marzo ed aprile i quasi 700che attualmente operano su tutto il territorio nazionale apriranno ledelle proprie strutture per ospitare chi voglia mettersi alla prova in una seduta di allenamento pensata come un caldo benvenuto: l'elenco delle società è facilmente consultabile sul ...

