Rubano in un negozio e aggrediscono vigilantes: arrestati (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del Commissariato San Ferdinando, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Vittorio Emanuele, a Napoli, sono stati allertati dall'addetto alla vigilanza di un supermercato accertando che lo stesso, poco prima, aveva visto due uomini far scattare l'allarme sonoro delle barriere antitaccheggio nell'uscire dall'attività commerciale; pertanto li aveva seguiti ma i due, per guadagnarsi la fuga, lo avevano spintonato facendolo cadere ma, con il supporto di altri dipendenti dell'attività commerciale, era riuscito a fermarli. I poliziotti hanno controllato i due uomini rinvenendo nello zaino di uno di essi diverso materiale per la cura della persona ed una bottiglia di alcolici. Due uomini, entrambi georgiani di 39 e 37 anni, sono stati arrestati per rapina impropria.

