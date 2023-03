Rubano: “Bene attenzione ministero Infrastrutture su ristori comuni cantiere Alta Velocità” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoImportante risultato raggiunto a seguito dell’arrivo, a Benevento, del ministro Matteo Salvini che ha visitato, a Ponte, il cantiere ferroviario di Alta Velocità. “Ho ottenuto dal ministro, anche alla presenza del sottosegretario Tullio Ferrante, una particolare attenzione per i ristori che i comuni, interessati dagli espropri della linea ferroviaria, hanno da tempo richiesto. Pertanto, ringrazio Salvini per il riguardo mostrato verso il mio territorio e per avermi invitato a seguire le varie istanze che i sindaci mi hanno prontamente consegnato in un documento, che è già all’attenzione del ministero delle Infrastrutture. Continua così un percorso virtuoso iniziato già un mese e mezzo ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoImportante risultato raggiunto a seguito dell’arrivo, avento, del ministro Matteo Salvini che ha visitato, a Ponte, ilferroviario di. “Ho ottenuto dal ministro, anche alla presenza del sottosegretario Tullio Ferrante, una particolareper iche i, interessati dagli espropri della linea ferroviaria, hanno da tempo richiesto. Pertanto, ringrazio Salvini per il riguardo mostrato verso il mio territorio e per avermi invitato a seguire le varie istanze che i sindaci mi hanno prontamente consegnato in un documento, che è già all’deldelle. Continua così un percorso virtuoso iniziato già un mese e mezzo ...

