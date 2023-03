Rotondi | sorpreso con motozappa rubata | 40enne denunciato

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ricettazione”: è il reato di cui dovrà rispondere undidai Carabinieri della Stazione di Cervinara. All’esito di perquisizione domiciliare, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è statoin possesso di unaqualche giorno fa in provincia di Caserta. Alla luce delle evidenze emerse, ilè stato deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria. L’attrezzo agricolo è stato restituito al legittimo proprietario L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Lo dice a Formiche.net il deputato Gianfranco, tra i primi lo scorso anno a schierarsi ... Non sono, ma mi sorprende che alcuni si sorprendano. C'è un dividendo politico con cui torna ...Arisa, dall'esordio a Sanremo ad Amici: cos'è successo con l'allievo Occhiali, caschetto e ... L'artista - che in questi ultimi anni hail pubblico con un notevole cambiamento di look - ...Lo dice a Formiche.net il deputato Gianfranco, tra i primi lo scorso anno a schierarsi ... Non sono, ma mi sorprende che alcuni si sorprendano. C'è un dividendo politico con cui torna ...

Sorpreso in possesso di una motozappa rubata: denunciato AvellinoToday

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La vittoria di Riano è una boccata d'ossigeno almeno dal punto di vista tecnico per i rossoblu Il finale di Roma City - Sambenedettese ha sicuramente sorpreso molti non solo per la vittoria rossoblu, ...