Rossi (vice Rastelli): «E' una vittoria fondamentale, ma dietro concediamo ancora troppi gol»

Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – «Complicarci spesso la vita è una costante del nostro percorso, ma oggi siamo stati bravi a trovare con pazienza la soluzione giusta per far male al Giugliano». Così il vice allenatore dell'Avellino, Dario Rossi nel post gara. «Siamo una squadra che a volte non riesce a confermare quanto di buono fatto in precedenza o prima di Natale – afferma Rossi – Recuperando tutti, o quasi speriamo di poter dire la nostra fino alla fine. Di sicuro ci proveremo». «Mancano sei partite e bisogna riprendere fiducia – afferma – Diamo continuità di risultati, poi facciamo i conti alla fine, con la consapevolezza che possiamo dire la nostra se arriveremo al meglio delle nostre potenzialità. Purtroppo abbiamo avuto troppo alti e bassi, bisogna prenderne atto. Gli infortuni, magari la condizioni di qualche ...

