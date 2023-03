Roma, Valentina Calderone eletta Garante delle persone private della libertà personale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma – “Valentina Calderone è stata eletta dall’Assemblea Capitolina nuova ‘Garante delle persone private della libertà personale di Roma Capitale“. Ad annunciarlo è la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli. “Per la prima volta dalla sua istituzione nel 2003, si è proceduto all’elezione da parte del Consiglio comunale, e non più a nomina diretta del Sindaco, così come prevede il nuovo Regolamento approvato lo scorso settembre. Quello del Garante – spiega Celli – è un ruolo delicato e fondamentale a supporto della nostra Amministrazione in tema di diritti umani, sociali e civili. Una figura istituzionale che permette di costruire e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 marzo 2023)– “è statadall’Assemblea Capitolina nuova ‘diCapitale“. Ad annunciarlo è la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli. “Per la prima volta dalla sua istituzione nel 2003, si è proceduto all’elezione da parte del Consiglio comunale, e non più a nomina diretta del Sindaco, così come prevede il nuovo Regolamento approvato lo scorso settembre. Quello del– spiega Celli – è un ruolo delicato e fondamentale a supportonostra Amministrazione in tema di diritti umani, sociali e civili. Una figura istituzionale che permette di costruire e ...

