Roma, trova le scale mobili della metro bloccate, turista disabile portata in braccio dai vigili per vedere il Colosseo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono dovuti intervenire due vigili urbani a Roma per portare in braccio per le scale una giovane turista americana affetta da Sla che voleva visitare il Colosseo. La 21enne che cammina con un deambulatore non era riuscita a scendere i gradini della stazione Colosseo sulla linea B, unica via possibile visto che da mesi le scale mobili sono ferme per mancata manutenzione. Quando si è vista in difficoltà, la ragazza ha chiesto aiuti ai due agenti della polizia municipale che a quel punto non avevano altre soluzioni se non quella di prenderla in braccio e portarla lungo le scale interne della metro. La ragazza, in vacanza da sola nella ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono dovuti intervenire dueurbani aper portare inper leuna giovaneamericana affetta da Sla che voleva visitare il. La 21enne che cammina con un deambulatore non era riuscita a scendere i gradinistazionesulla linea B, unica via possibile visto che da mesi lesono ferme per mancata manutenzione. Quando si è vista in difficoltà, la ragazza ha chiesto aiuti ai due agentipolizia municipale che a quel punto non avevano altre soluzioni se non quella di prenderla ine portarla lungo leinterne. La ragazza, in vacanza da sola nella ...

