Roma, tornano le tettoie abusive per gli spacciatori di Tor Bella Monaca (Di mercoledì 15 marzo 2023) . La malavita presente nel quartiere ha voluto, nuovamente, fare un’azione dimostrativa contro lo Stato e far valere la propria forza all’interno della zona. Sono state infatti reinserite le tettoie abusive su via dell’Archeologia, che verranno utilizzate dai pusher per sorvegliare i movimento del traffico di stupefacenti tra le due Torri, oltre ad allertare i singoli spacciatori in caso di visita delle Forze dell’Ordine. Le tettoie abusive dello spaccio tornano a Roma Lo Stato e il Comune di Roma le avevano fatte abbattere nel 2020, poiché era palese come quelle strutture abusive fosse centrali nel mercato delle sostanze stupefacenti nel quadrante di Tor Bella Monaca. Ora sono state reinstallate, con ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) . La malavita presente nel quartiere ha voluto, nuovamente, fare un’azione dimostrativa contro lo Stato e far valere la propria forza all’interno della zona. Sono state infatti reinserite lesu via dell’Archeologia, che verranno utilizzate dai pusher per sorvegliare i movimento del traffico di stupefacenti tra le due Torri, oltre ad allertare i singoliin caso di visita delle Forze dell’Ordine. Ledello spaccioLo Stato e il Comune dile avevano fatte abbattere nel 2020, poiché era palese come quelle strutturefosse centrali nel mercato delle sostanze stupefacenti nel quadrante di Tor. Ora sono state reinstallate, con ...

