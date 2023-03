Roma, scala mobile rotta in metro: una turista disabile portata in braccio dai vigili urbani per visitare il Colosseo (Di mercoledì 15 marzo 2023) In vacanza a Roma, voleva visitare il Colosseo. Ma ammirare il più importante monumento di epoca Romana al mondo, sembrava un’impresa impossibile per lei, una turista statunitense di 21 anni affetta da Sla e costretta a muoversi con il deambulatore. Le scale di largo Gaetana Agnesi sono inagibili e recintate da mesi e la scala mobile della linea metropolitana B, oltretutto unidirezionale, solo a salire, è ferma. Così due agenti della Polizia Locale lì in servizio l’hanno presa in braccio per accompagnarla personalmente all’ingresso dell’anfiteatro e farle godere così la visita. A spiegare l’accaduto è stato il segretario Romano del Sulpl, il sindaco delle polizie locali: “Succede a Roma, la Capitale, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) In vacanza a, volevail. Ma ammirare il più importante monumento di epocana al mondo, sembrava un’impresa impossibile per lei, unastatunitense di 21 anni affetta da Sla e costretta a muoversi con il deambulatore. Le scale di largo Gaetana Agnesi sono inagibili e recintate da mesi e ladella lineapolitana B, oltretutto unidirezionale, solo a salire, è ferma. Così due agenti della Polizia Locale lì in servizio l’hanno presa inper accompagnarla personalmente all’ingresso dell’anfiteatro e farle godere così la visita. A spiegare l’accaduto è stato il segretariono del Sulpl, il sindaco delle polizie locali: “Succede a, la Capitale, ...

