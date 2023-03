Roma, ruba un crocefisso in Chiesa e ci ferisce un Carabiniere per non essere arrestato: in manette 22enne (Di mercoledì 15 marzo 2023) . E’ la scena accaduta presso la Chiesa dei Santi Angeli Custodi, situata su piazza Sempione e Monte Sacro. Il ladro si sarebbe introdotto nel luogo di culto, con l’intenzione di portare via oggetti di grande valore legati alla fede cattolica. Tra gli oggetti sottratti, anche un crocefisso, che reinventerà come arma per fuggire dalle manette dei Carabinieri. Il ladro che ruba il crocefisso nella Chiesa di Roma Probabilmente aveva intenzione di rivendere i materiali in qualche giro legato al mercato nero degli oggetti religiosi, o semplicemente credeva che quelli posizionati in Chiesa fossero oggetti di grande valore. Fatto sta che un ragazzo italiano di 22 anni, intrufolandosi all’interno del luogo di culto ha cominciato a sottrarre diversi materiali. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) . E’ la scena accaduta presso ladei Santi Angeli Custodi, situata su piazza Sempione e Monte Sacro. Il ladro si sarebbe introdotto nel luogo di culto, con l’intenzione di portare via oggetti di grande valore legati alla fede cattolica. Tra gli oggetti sottratti, anche un, che reinventerà come arma per fuggire dalledei Carabinieri. Il ladro cheilnelladiProbabilmente aveva intenzione di rivendere i materiali in qualche giro legato al mercato nero degli oggetti religiosi, o semplicemente credeva che quelli posizionati infossero oggetti di grande valore. Fatto sta che un ragazzo italiano di 22 anni, intrufolandosi all’interno del luogo di culto ha cominciato a sottrarre diversi materiali. ...

