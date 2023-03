Roma, ragazza disabile vuole visitare il Colosseo ma le scale mobili sono fuori uso: portata in braccio dagli agenti (FOTO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sta scatenando numerose polemiche la FOTO degli agenti della Polizia Locale che portano in braccio una ragazza americana affetta da SLA che voleva visitare io Colosseo. Il motivo? Le barriere architettoniche, che colpiscono anche davanti al monumento simbolo di Roma. Le scale che da largo Gaetano Agnesi conducono al Colosseo sono infatti recintate da mesi, perché dichiarate pericolanti, e la scala mobile (unidirezionale) presente all’interno della fermata Colosseo linea B è anch’essa fuori uso da tempo. Insomma, benvenuti nella città eterna. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sta scatenando numerose polemiche ladeglidella Polizia Locale che portano inunaamericana affetta da SLA che volevaio. Il motivo? Le barriere architettoniche, che colpiscono anche davanti al monumento simbolo di. Leche da largo Gaetano Agnesi conducono alinfatti recintate da mesi, perché dichiarate pericolanti, e la scala mobile (unidirezionale) presente all’interno della fermatalinea B è anch’essauso da tempo. Insomma, benvenuti nella città eterna. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

