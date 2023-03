Roma, persecuzioni e minacce alla ex: rischio processo per il calciatore Angelo Paradiso (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le accuse contestate al calciatore di serie A, Angelo Paradiso sono pesanti: estorsione, stalking e diffamazione. Tanto pesanti da aver fatto finire il centrocampista ai domiciliari. Paradiso avrebbe preso di mira la sua ex, Claudia Conte, modella, scrittrice e conduttrice alla quale si sarebbe rivolto, nel tempo con una serie di messaggi del tipo: ‘Ti distruggo. Sei finita’ che adesso potrebbero costare al calciatore un processo. Il calciatore davanti al gup che deciderà se rinviarlo a giudizio Di certo il 21 marzo prossimo, il pubblico ministero Fazi chiederà il rinvio a giudizio del 46enne, noto per aver militato con la Lazio, il Napoli e il Lecce. Sarà il giudice dell’udienza preliminare a doversi pronunciare in merito in base alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Le accuse contestate aldi serie A,sono pesanti: estorsione, stalking e diffamazione. Tanto pesanti da aver fatto finire il centrocampista ai domiciliari.avrebbe preso di mira la sua ex, Claudia Conte, modella, scrittrice e conduttricequale si sarebbe rivolto, nel tempo con una serie di messaggi del tipo: ‘Ti distruggo. Sei finita’ che adesso potrebbero costare alun. Ildavanti al gup che deciderà se rinviarlo a giudizio Di certo il 21 marzo prossimo, il pubblico ministero Fazi chiederà il rinvio a giudizio del 46enne, noto per aver militato con la Lazio, il Napoli e il Lecce. Sarà il giudice dell’udienza preliminare a doversi pronunciare in merito in base...

