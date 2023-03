Roma, paura sulla Metro A: passeggera sviene e cade sui binari, circolazione bloccata (Di mercoledì 15 marzo 2023) paura stamattina sulla Metro A a Roma. Pochi minuti fa una passeggera dopo aver perso i sensi è caduta sui binari mentre si trovava in banchina. La linea A della Metropolitana ha subito forti rallentamenti a causa delle necessità di soccorrere una passeggera che è svenuta mentre si trovava in banchina alla stazione Vittorio ed è caduta sui binari. L’operatore di stazione si è subito accorto dell’accaduto e ha premuto il pulsante che ha disalimentato la linea, provocando la sospensione del servizio per il tempo necessario ad allontanare la passeggera dai binari e prestarle soccorso. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento del 118. La linea, rialimentata, sta tornando gradualmente alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023)stamattinaA a. Pochi minuti fa unadopo aver perso i sensi è caduta suimentre si trovava in banchina. La linea A dellapolitana ha subito forti rallentamenti a causa delle necessità di soccorrere unache è svenuta mentre si trovava in banchina alla stazione Vittorio ed è caduta sui. L’operatore di stazione si è subito accorto dell’accaduto e ha premuto il pulsante che ha disalimentato la linea, provocando la sospensione del servizio per il tempo necessario ad allontanare ladaie prestarle soccorso. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento del 118. La linea, rialimentata, sta tornando gradualmente alla ...

