Roma | morto il terrorista nero Concutelli | fu condannato per l' omicidio Occorsio

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Pierluigiera statoa tre ergastoli per altrettanti omicidi. Dal 2011 era però fuori dal carcere per motivi di salute ( aveva avuto tre ischemie ). Ma il 'Comandante' militare di ...

Concutelli, autore dell'omicidio Occorsio Concutelli ha ucciso ail ...Concutelli e la raffica di mitra contro il giudice Il giudice Vittorio Occorsio fu assassinato ala mattina del 10 luglio 1976 da Pierluigi Concutelli, il quale sparò trentadue colpi di mitra ...Il 'Comandante', ai domiciliari per motivi di salute, aveva ucciso nel 1981 il giudice Vittorio Occorsio e poi, in carcere, due militanti neofascisti ritenuti ...

Pierluigi Concutelli, il terrorista nero condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio, è morto. Concutelli ... Concutelli si è spento nella sua abitazione di Roma dove si ...Morto Pierluigi Concutelli, il terrorista nero ... l’uomo era malato da tempo ed è deceduto nella sua abitazione di Roma, dove era agli arresti domiciliari. Arrestato a Roma nel 1977 Pierluigi ...