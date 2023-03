Roma, maratona e derby domenica 19 marzo 2023: strade chiuse e come cambia la viabilità (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma. La 28esima edizione dell’Acea Run Rome prenderà il via la prossima domenica interessando le strade cittadine dalle 8 di mattina fino all’ora di pranzo. Dopodiché si disputerà il derby fra Lazio e Roma. Insomma, quella che si appresta ad arrivare sarà una domenica particolare sul fronte della mobilità, caratterizzata da chiusure nonché deviazioni e percorsi alternativi dei mezzi di trasporto pubblico. Vediamo nel dettaglio i cambiamenti. maratona Acea Run Rome: orari e quali sono le strade chiuse domenica 19 marzo 2023 L’Acea Run Rome La 28esima edizione della maratona di Roma, la Acea Run Rome è pronta a prendere il via! In ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023). La 28esima edizione dell’Acea Run Rome prenderà il via la prossimainteressando lecittadine dalle 8 di mattina fino all’ora di pranzo. Dopodiché si disputerà ilfra Lazio e. Insomma, quella che si appresta ad arrivare sarà unaparticolare sul fronte della mobilità, caratterizzata da chiusure nonché deviazioni e percorsi alternativi dei mezzi di trasporto pubblico. Vediamo nel dettaglio imenti.Acea Run Rome: orari e quali sono le19L’Acea Run Rome La 28esima edizione delladi, la Acea Run Rome è pronta a prendere il via! In ...

