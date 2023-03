(Di mercoledì 15 marzo 2023) Idella Metre sembra siano ‘condannati’ a fare i conti con i numerosi disagi che si registrano sulla linea quasi quotidianamente. E anche oggi, 15 marzo, i viaggiatori dellahanno dovuto fare i conti cone cancellazioni a causa di un guasto tecnico che hanno messo a dura prova la pazienza dei passeggeri che dalle prime ore della mattina fino a mezzogiorno hanno dovuto avere a che fare con grandi disagi. Gravi disagi per iLe banchine erano stracolme, così come i, per non parlare deiaccumulati che hanno raggiunto anche i 30 minuti, in treni nei quali isono stati ammassati uno sull’altro. Una situazione disastrosa che non fa altro che andare ad alimentare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma-Lido da incubo: guasti, ritardi e convogli stracolmi. La rabbia dei pendolari - Joyofli79316250 : RT @romatoday: Guasto sulla Roma-Lido, treni nel caos: 'Sembra di stare su carri bestiame' - FaRitardo1 : RT @romatoday: Guasto sulla Roma-Lido, treni nel caos: 'Sembra di stare su carri bestiame' - romatoday : Guasto sulla Roma-Lido, treni nel caos: 'Sembra di stare su carri bestiame' - romalidoinfo : RT @L0R3M_: @astralmobilita @BusCotral potete dare per favore una spiegazione agli estremi rallentamenti tra Vitinia e Magliana che stanno… -

Il giovane Marchetti scelto per Torino - Napoli, altra partita con punti pesanti in palio: un test importante per l'arbitro di Ostia. Curiosità: dopo i pasticci in- Sassuolo l'arbitro ...... Mariani di Aprilia Fiorentina - Lecce (ore 15) arbitro: Abisso di Palermo Torino - Napoli (ore 15) arbitro: Marchetti di OstiaLazio -(ore 18) arbitro: Massa di Imperia Inter - Juventus (...... Les Abattoirs a Tolosa, il Nouveau Musée National de Monaco, il MACRO a, la GAMeC di Bergamo, ...progetta e realizza uno dei suoi progetti più spettacolari per la Casa - Museo Remo Brindisi a...

Guasto sulla Roma-Lido, treni nel caos: "Sembra di stare su carri bestiame" RomaToday

Previsto per la giornata dell’8 marzo - Coinvolte le linee bus, filobus, tram, metropolitane di Atac e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civita Castellana-Viterbo Condividi la notizia: Rom ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...