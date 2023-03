Roma, la scala mobile della metro Colosseo è inagibile: turista disabile portata in braccio dai vigili urbani (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma, la scala mobile della metro è inagibile: disabile portata in braccio dai vigili È diventata virale sui social una foto alcuni vigili di Roma Capitale mentre portano in braccio una turista disabile impossibilitata a prendere la metro a causa di un guasto alla scala mobile. A denunciare l’accaduto è stato l’esponente di Fratelli d’Italia Federico Rocca: “Al Colosseo scena non degna di una Capitale d’Italia. Questa mattina alla fermata della metro B Colosseo, alcuni agenti della Polizia di ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023), laindaiÈ diventata virale sui social una foto alcunidiCapitale mentre portano inunaimpossibilitata a prendere laa causa di un guasto alla. A denunciare l’accaduto è stato l’esponente di Fratelli d’Italia Federico Rocca: “Alscena non degna di una Capitale d’Italia. Questa mattina alla fermata, alcuni agentiPolizia di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Voleva visitare il Colosseo ma la scala mobile della fermata era rotta. Così una turista disabile è stata portata i… - 2009Daria : RT @CarloGarzia: Non voglio fare polemiche. Vorrei solo che si risolvesse un problema che dura da mesi e da anni. È mai possibile che alla… - vale_salviani : RT @davidedesario: ROMA vigili portano in braccio ragazza americana affetta da sla che voleva visitare Colosseo. Le scale che da largo Gaet… - liviofiorillo : RT @LaStampa: Roma, scala mobile rotta in metro: turista disabile portata in braccio dai vigili al Colosseo - annalisa_pis : @rep_roma @MercurioPsi ricordi il famoso scambio sull'esistenza della scala mobile nella metro Colosseo di qualche tempo fa? -