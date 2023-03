Roma, il figlio deve essere operato e i colleghi regalano le ferie all’operatore ecologico Ama (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una storia di solidarietà tra colleghi quella che stiamo per raccontarvi e che ha permesso al protagonista della vicenda di stare vicino a suo figlio, di assisterlo in un momento per lui particolarmente delicato. Francesco (nome di fantasia) è un addetto alla pulizia delle strade nella zona della Magliana e ha ricevuto in regalo dai colleghi almeno 15 giorni di ferie che gli hanno permesso di stare vicino a suo figlio di appena sei mesi ed al quale i medici avevano diagnosticato un’ernia diaframmatica che necessitava di un delicato intervento chirurgico. Roma, il centro interculturale per Bambini “Celio Azzurro” a rischio chiusura: al via la raccolta fondi Il figlio è malato e i colleghi gli regalano le ferie: la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Una storia di solidarietà traquella che stiamo per raccontarvi e che ha permesso al protagonista della vicenda di stare vicino a suo, di assisterlo in un momento per lui particolarmente delicato. Francesco (nome di fantasia) è un addetto alla pulizia delle strade nella zona della Magliana e ha ricevuto in regalo daialmeno 15 giorni diche gli hanno permesso di stare vicino a suodi appena sei mesi ed al quale i medici avevano diagnosticato un’ernia diaframmatica che necessitava di un delicato intervento chirurgico., il centro interculturale per Bambini “Celio Azzurro” a rischio chiusura: al via la raccolta fondi Ilè malato e iglile: la ...

