Roma, il Consiglio di Stato salva il Cinema America: respinto il ricorso della proprietà che voleva demolirlo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma. Niente demolizione, ma restaurazione, perché si tratta di un monumento di grande valore simbolico, oltre che una rara ed irriproducibile "testimonianza della storia della cultura degli anni cinquanta". Stiamo parlando del Cinema America, sul cui contenzioso ora arriva la sentenza della sesta sezione del Consiglio di Stato. La sentenza del Consiglio di Stato per il Cinema America dopo 11 anni di battaglie Sono passati undici lunghi anni. Anni fatti di battaglie, contestazioni, scontri. Ma alla fine, una sentenza definitiva è arrivata. E così, ecco che il Consiglio di Stato dà ragione alla Fondazione Piccolo America

