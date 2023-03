(Di mercoledì 15 marzo 2023) Daniel, ex portiere dellache da questagioca in, sta facendo talmente tanto bene che, su di lui, ci sono club portoghesi, spagnoli e italiani. Sembra che siano disposti a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Roma, Fuzato fa magie in Spagna. E a fine stagione ecco quanti soldi potrebbero arrivare: Il club giallorosso ha un… -

Daniel, ex portiere dellache da questa stagione gioca in Spagna, sta facendo talmente tanto bene che, su di lui, ci sono club portoghesi, spagnoli e italiani. Sembra che siano disposti a ...Godono i tifosi della, e festeggia anche chi ce l'ha al Fantacalcio. I tanti clean sheet di Rui Patricio (5 nel solo ... Fallita la scommessa, e in bilico quella Svilar si pensa al dopo Rui ...... 'Se rimane allaSi, lo speriamo. E' romano e romanista, si sente parte del progetto e vuole ... TVPLAY - Da Gyomber a: il punto dell'agenteDiego Tavano ha poi parlato anche di Gyomber e ...

Roma, Fuzato fa magie in Spagna. E a fine stagione ecco quanti soldi potrebbero arrivare Corriere dello Sport

Daniel Fuzato, ex portiere della Roma che da questa stagione gioca in Spagna, sta facendo talmente tanto bene che, su di lui, ci sono club portoghesi, spagnoli e italiani. Sembra che siano disposti a ...La Juve vira su Carnesecchi, il Napoli si tiene Meret. E ad aiutare la trattativa per il portiere dell'Empoli c'è Giuffrida ...