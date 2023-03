Roma e Juve su Hjulmand: lui risponde così (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono tanti i club che hanno messo gli occhi su Morten Hjulmand, centrocampista classe '99 del Lecce che alla sua prima stagione in Serie... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono tanti i club che hanno messo gli occhi su Morten, centrocampista classe '99 del Lecce che alla sua prima stagione in Serie...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stebellentani : Molti non saranno d’accordo ma è anche la notte di Inzaghi. Tre coppe in due anni (finali contro J e M). Nella Copp… - MarcelloChirico : A Roma stanno apparecchiando la tavola. #Juventus #Gravina #FIGC #giustiziasportiva #Juve - tuttosport : Ancora insulti razzisti, ancora contro #Kostic. Al minuto 74' di #Roma-#Juve Kostic colpisce Ibanez con il ginocch… - AngeloGrazio : RT @nico_r2022: La Juve non viene mai menzionata in nessuna carta segreta...però deve stare dietro alla Roma...perché a #Chinè je girava co… - sim_ardu : RT @AntonelloAng: Per @super_caz in tv e sui media c'è sudditanza nei confronti della juve . Non parlano mai male perché hanno paura. Eccol… -