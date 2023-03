Roma, brutto incidente all’incrocio sulla Tiburtina: macchina finisce su un fianco (FOTO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) brutto incidente ieri sera lungo la Via Tiburtina. L’impatto, molto violento, ha provocato il ribaltamento di una vettura che è finita su un fianco al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i Vigili del Fuoco. incidente sulla Tiburtina a Roma ieri 14 marzo 2023 Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 22.00 di ieri martedì 14 marzo 2023 in corrispondenza dell’incrocio con Via Galla Placidia e Via Durantini. A scontrarsi due auto: oltre alla macchina finita semi-ribaltata, una Fiat Panda, coinvolta anche una Kia. Ad ogni modo l’incidente, fortunatamente, non ha provocato feriti. Residenti sul piede di guerra: “Quell’incrocio è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023)ieri sera lungo la Via. L’impatto, molto violento, ha provocato il ribaltamento di una vettura che è finita su unal centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale diCapitale e i Vigili del Fuoco.ieri 14 marzo 2023 Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 22.00 di ieri martedì 14 marzo 2023 in corrispondenza dell’incrocio con Via Galla Placidia e Via Durantini. A scontrarsi due auto: oltre allafinita semi-ribaltata, una Fiat Panda, coinvolta anche una Kia. Ad ogni modo l’, fortunatamente, non ha provocato feriti. Residenti sul piede di guerra: “Quell’incrocio è ...

