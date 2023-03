Roma, Abraham a caccia della svolta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Solo sette le reti segnate sin qui in stagione tra campionato e Coppe per Tammy Abraham che ora cerca la svolta per chiudere al meglio la stagione Solo sette le reti segnate sin qui in stagione tra campionato e Coppe per Tammy Abraham che ora cerca la svolta per chiudere al meglio la stagione. Il centravanti inglese vuole ritrovare la via del gol e quale miglior occasione di farlo in Europa e nel derby di domenica contro la Lazio? Mourinho qualche settimana fa ne ha esaltato la voglia di giocare per la squadra, ma la Roma ha bisogno anche delle sue reti per chiudere al meglio la stagione. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Solo sette le reti segnate sin qui in stagione tra campionato e Coppe per Tammyche ora cerca laper chiudere al meglio la stagione Solo sette le reti segnate sin qui in stagione tra campionato e Coppe per Tammyche ora cerca laper chiudere al meglio la stagione. Il centravanti inglese vuole ritrovare la via del gol e quale miglior occasione di farlo in Europa e nel derby di domenica contro la Lazio? Mourinho qualche settimana fa ne ha esaltato la voglia di giocare per la squadra, ma laha bisogno anche delle sue reti per chiudere al meglio la stagione. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultima chiamata Ma Re Abraham, da quando è a Roma sembra successo esattamente il contrario. L'amore subito scoppiato con il pubblico, le corse a perdifiato dietro agli avversari, i gol (dopo i tanti legni colpiti)...

Roma, ecco il destino di Abraham: la valutazione dei giallorossi è altissima
Tammy Abraham potrebbe lasciare la Roma il prossimo giugno. A pesare sui giallorossi, svela La Repubblica, sono i vincoli del Fair Play Finanziario: sulla punta c'è sempre il forte interesse di alcuni club.

Real Sociedad-Roma: dove vederla in TV e probabili formazioni
La Roma è pronta ad affrontare la Real Sociedad nella partita... Sulla trequarti via libera alla fantasia e alla qualità di Dybala e Pellegrini a supporto di Tammy Abraham, unica punta.