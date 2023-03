Rogo nella baraccopoli dei nomadi di via Candoni (Di mercoledì 15 marzo 2023) – Densa colonna di fumo nero tra Muratella e Magliana Vecchia – Tutta la zona tra la Muratella e la Magliana Vecchia è stata ieri invasa da una colonna di fumo nero causato da un Rogo nel campo nomadi di via Candoni. Insieme a cumuli di rifiuti, comprendenti plastica e gomme d’auto, sono andati in fiamme tre moduli abitativi. Non si lamentano danni alle persone, a parte leggere intossicazioni in tutta la zona. Vigili del fuoco col sostegno della polizia locale hanno impiegato ore per aver ragione delle fiamme e mettere in sicurezza tutta l’area interessata. Purtroppo roghi simili non sono una novità per i quartieri periferici della capitale. A bruciare sono sempre cumuli di immondizia che, non conferita negli appositi cassonetti, viene incendiata dagli abitanti delle baraccopoli. Quello di ieri è il nono ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 marzo 2023) – Densa colonna di fumo nero tra Muratella e Magliana Vecchia – Tutta la zona tra la Muratella e la Magliana Vecchia è stata ieri invasa da una colonna di fumo nero causato da unnel campodi via. Insieme a cumuli di rifiuti, comprendenti plastica e gomme d’auto, sono andati in fiamme tre moduli abitativi. Non si lamentano danni alle persone, a parte leggere intossicazioni in tutta la zona. Vigili del fuoco col sostegno della polizia locale hanno impiegato ore per aver ragione delle fiamme e mettere in sicurezza tutta l’area interessata. Purtroppo roghi simili non sono una novità per i quartieri periferici della capitale. A bruciare sono sempre cumuli di immondizia che, non conferita negli appositi cassonetti, viene incendiata dagli abitanti delle. Quello di ieri è il nono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacittanews : Un grosso incendio si è sviluppato nella mattinata di oggi, martedì 14 marzo, nel piazzale di un’azienda di Jesi (M… - GussagoNews : Giovedì 16 marzo è in programma a #Gussago il #rogo della #vecchia 'Mettiamo nella stufa tutto ciò che ci stufa', i… - cuorenero88 : @LaFranci27 Noi onoriamo il martirio di ventuno camerati caduti per mano di ignobili mentecatti. Dal rogo di Primav… - GiornaleVicenza : Il rogo è scoppiato nell'impianto di via Monte Crocetta. L'allarme dei residenti - AnsaLombardia : Morta per il rogo del resort in Kenya, martedì i funerali. Nella chiesa parrocchiale di Adrara San Martino | #ANSA -