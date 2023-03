Robinho convocato con urgenza dal tribunale brasiliano

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Continuano le vicende giudiziarie didalper l’accusa di violenza sessuale Continuano le vicende giudiziare per l’ex attaccante del Milan,. Nelle ultime ore, infatti, la presidente delsuperiore di giustiziaMaria Thereza de Assis Moura, ha ordinato la convocazione immediata dell’ex calciatore per accompagnare l’iter di omologazione della sentenza italiana. Secondo la togata, la difesa dipotrebbe contestare l’omologazione della sentenza in Brasile. La citazione, a sua volta, è la prima fase di questo processo di riconoscimento. L’ex attaccante è stato condannato a nove anni di carcere per violenza sessuale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Continuano le vicende giudiziarie dal tribunale brasiliano per l'accusa di violenza sessuale Continuano le vicende giudiziare per l'ex attaccante del Milan. Nelle ultime ore, infatti, la presidente del

A ministra Maria Thereza de Assis Moura, presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou a convocação de Robinho, de forma “imediata”, para que ele se manifeste a respeito do processo que ...O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a convocação para que o jogador Robinho acompanhe o processo de homologação da sentença italiana. Ele foi condenado a nove anos de prisão em razão de ...