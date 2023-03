Rivista Undici celebra il Napoli. Di Lorenzo: «Chi va via, finisce per rimpiangere club e città» (Di mercoledì 15 marzo 2023) Rivista Undici celebra il Napoli. In copertina c’è il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo intervistato da Alfonso Fasano. La Rivista esce oggi. Di Lorenzo è un giocatore sbocciato in età già matura, non un giovane esploso all’improvviso. Quattro anni fa, a 24 anni, giocava ancora in Serie C. In quattro anni è passato alla vittoria degli Europei con la Nazionale e oggi è il capitano di un Napoli che sta stracciando ogni record in Serie A e che incanta anche in Europa. «Era difficile immaginare un percorso del genere, visto da dove sono partito: oggi la maggior parte dei giocatori comincia nelle prime squadre, a un livello già alto. Non cambierei niente, tutto ciò che ho fatto mi ha reso la persona e il calciatore che sono. E poi, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 15 marzo 2023)il. In copertina c’è il capitano delGiovanni Diintervistato da Alfonso Fasano. Laesce oggi. Diè un giocatore sbocciato in età già matura, non un giovane esploso all’improvviso. Quattro anni fa, a 24 anni, giocava ancora in Serie C. In quattro anni è passato alla vittoria degli Europei con la Nazionale e oggi è il capitano di unche sta stracciando ogni record in Serie A e che incanta anche in Europa. «Era difficile immaginare un percorso del genere, visto da dove sono partito: oggi la maggior parte dei giocatori comincia nelle prime squadre, a un livello già alto. Non cambierei niente, tutto ciò che ho fatto mi ha reso la persona e il calciatore che sono. E poi, ...

