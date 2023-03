Ritmica, Raffaeli: “Alle Olimpiadi darò il massimo, non dico il risultato… ma” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma – Sofia Raffaeli è una delle più grandi campionesse azzurre di Ritmica al mondo. Giovanissima e solo negli ultimi anni ha conquistato medaglie e successi in tutti i tornei internazionali. Campionessa mondiale nell’All-around e non solo (leggi qui) e due volte campionessa europea, con una cascata di medaglie ottenute in Coppa del Mondo e ai World Games è pronta a sbarcare a Parigi 2024. Il pass che ha ottenuto le permetterà di vivere una esperienza unica ai Giochi, aspettando le convocazioni azzurre. Si racconta a Il Faro online, prima di salire sul palco del Premio 2023 dell’Italian Sportrait Awards che lei stessa ha vinto nella Categoria Rivelazione Donne (leggi qui). Sofia è perfetta in gara, ligia nella sua esibizione liscia, concentrata e attenta. Frutto delle oltre 8 ore di Allenamento quotidiano. E il periodo più tosto per ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 15 marzo 2023) Roma – Sofiaè una delle più grandi campionesse azzurre dial mondo. Giovanissima e solo negli ultimi anni ha conquistato medaglie e successi in tutti i tornei internazionali. Campionessa mondiale nell’All-around e non solo (leggi qui) e due volte campionessa europea, con una cascata di medaglie ottenute in Coppa del Mondo e ai World Games è pronta a sbarcare a Parigi 2024. Il pass che ha ottenuto le permetterà di vivere una esperienza unica ai Giochi, aspettando le convocazioni azzurre. Si racconta a Il Faro online, prima di salire sul palco del Premio 2023 dell’Italian Sportrait Awards che lei stessa ha vinto nella Categoria Rivelazione Donne (leggi qui). Sofia è perfetta in gara, ligia nella sua esibizione liscia, concentrata e attenta. Frutto delle oltre 8 ore dinamento quotidiano. E il periodo più tosto per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Ritmica, Raffaeli: “Alle Olimpiadi darò il massimo, non dico il risultato… ma” - angelo_perfetti : Ritmica, Raffaeli: “Alle Olimpiadi darò il massimo, non dico il risultato… ma” - OA_Sport : Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo: l’Italia apre ad Atene. Tornano le ex Farfalle e Sofia Raffaeli - - ginnasticando : ?? Weekend ricco di medaglie per la ritmica tra Grand Prix di Marbella e Aphrodite Cup ???????? Sofia Raffaeli, Sofia S… - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Grand Prix di Ritmica, Raffaeli non delude le attese: conquista il concorso generale -