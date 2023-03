RISULTATI | SIW Tuesday Night System Episode #95 14 03 2023

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Idella 95° puntata del nuovo Webshow della SIW (visibile sul Canale Youtube della SIW) andato in scena Martedì: Tag Team MatchHigh Society (Alex Flash & Liam Massett) battono Beer Club (Kevin Caio & Matt Cecil) w/Beer Club Vittorio Bruni* batte El G per KO Non Title MatchRafael batte Lucifer Brox SIW Genesis Champion w/Doc Miller & Emily Ramirez *Precedentemente noto come Nick Wave