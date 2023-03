Rischio patrimoniale Scatta l' allarme sulle case green

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Il mondo edile e gli amministratori locali alzano la voce contro la direttiva europea per l'adeguamentodegli immobili entro il 2033

...immobili in capo al coniuge che non soggetto ad alcun...dei beni dovrà prima effettuare una modifica del regime... L'Esattore potrà però iscrivere l' ipoteca la qualeper ...... per tre imprenditoriil sequestro milionario. L'...di contestare ai tre soggetti una sproporzione tra il valore...soggette alle avversità atmosferiche che possono mettere a......perseguitata dai creditori può tuttavia costituire unin ...tal caso i coniugi trasformeranno il proprio regime... Inoltre la responsabilitàdegli eredisolo ...