Rihanna, una cintura da 139 carati di diamanti per l'amica Beyoncé (Di mercoledì 15 marzo 2023) Per il quarto look esibito dalla cantante di Barbados durante la notte degli Oscar, una belly chain da quasi due milioni di dollari. Se non è lusso questo… Leggi su vanityfair (Di mercoledì 15 marzo 2023) Per il quarto look esibito dalla cantante di Barbados durante la notte degli Oscar, una belly chain da quasi due milioni di dollari. Se non è lusso questo…

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... colovgnee : @tesstappen Oddio era per dire, non è che per ogni parola utilizzata bisogna fare l’analisi grammaticale. Allora se… - greymatter____ : @ohmyownsavior immagina essere infastiditi da una pancia, la pancia DI RIHANNA poi Ok girl - riviasmon : Cioè agli Oscar si vestono nei peggio modi e state qui a bacchettare Rihanna che era una dea ?? amo tw - ohmyownsavior : @ladyviolettt @___ENZA__ Ma non hai risposto a nulla così. Sto cercando di capire perché prima la pancia di rihanna… - ValeRossignoli : @tuquoquecutie No, questa è bona vera e ha super fisico. Se poi vogliamo vedere solo Rihanna, che per inciso ci ha… -