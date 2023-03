Riforma Pensioni 2024, spunta l’uscita a 61 anni per alcune categorieAmpliamento della platea dei lavori usuranti nel 2024: potenziali novità sulla Quota 97,6 per anticipare l'accesso alla pensione dai 61 anni per alcune categorie di lavoratori. (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel 2024, potrebbe esserci un’ulteriore estensione della platea dei lavori usuranti che consentirà ai lavoratori coinvolti di anticipare l’accesso alla pensione. Secondo le ultime indiscrezioni, l’opzione potrebbe includere l’estensione della platea degli usuranti con la possibilità di accedere alla famosa Quota 97,6. Questa opzione permetterebbe di andare in pensione a poco più di 61 anni (e 36 di contributi) a condizione che si svolga una delle professioni individuate. Riforma Pensioni 2024, tra ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel, potrebbe esserci un’ulteriore estensionedeiche consentirà aicoinvolti dil’. Secondo le ultime indiscrezioni, l’opzione potrebbe includere l’estensionedeglicon la possibilità di accederefamosa97,6. Questa opzione permetterebbe di andare ina poco più di 61(e 36 di contributi) a condizione che si svolga una delle professioni individuate., tra ...

