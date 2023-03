Riforma Fisco e Irpef, scontro governo-sindacati: “Favorisce i ricchi” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pochi giorni dopo la presentazione della Riforma fiscale che il governo ha in mente, con riduzione da quattro a tre scaglioni sull’Irpef, arriva la bocciatura da parte delle sigle sindacali, che hanno incontrato l’esecutivo nella giornata di mercoledì 14. Cgil, Cisl e Uil, di nuovo compatti, bocciano l’impianto della Riforma, contestando innanzitutto il metodo ma anche il merito. Qui la Riforma fiscale e chi ci guadagnerebbe. La Riforma torna ad unire i sindacati I sindacati non ci stanno: finora, attaccano, e a 48 ore dalla convocazione del Cdm non c’è stato un confronto “vero”, ma solo una “informativa”. E, in assenza di risposte, non solo sul Fisco ma anche sugli altri temi aperti – dalle pensioni alla sicurezza sul lavoro – si ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 marzo 2023) Pochi giorni dopo la presentazione dellafiscale che ilha in mente, con riduzione da quattro a tre scaglioni sull’, arriva la bocciatura da parte delle sigle sindacali, che hanno incontrato l’esecutivo nella giornata di mercoledì 14. Cgil, Cisl e Uil, di nuovo compatti, bocciano l’impianto della, contestando innanzitutto il metodo ma anche il merito. Qui lafiscale e chi ci guadagnerebbe. Latorna ad unire inon ci stanno: finora, attaccano, e a 48 ore dalla convocazione del Cdm non c’è stato un confronto “vero”, ma solo una “informativa”. E, in assenza di risposte, non solo sulma anche sugli altri temi aperti – dalle pensioni alla sicurezza sul lavoro – si ...

