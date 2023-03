Riforma fiscale, legge delega giovedì in Cdm: cosa cambia, bozza (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “legge delega di Riforma fiscale verrà portata al Cdm di domani. I principi cardine sono tre: riduzione della pressione fiscale; un nuovo rapporto tra Stato e contribuente che non sia più vessatorio ma paritetico; reale lotta all’evasione fiscale”. Lo ha annunciato il premier Giorgia Meloni, intervenuta in Aula alla Camera durante il question time, spiegando che “asse portante” della Riforma “sarà la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, con progressiva riduzione del numero di aliquote Irpef e l’obiettivo di un minore carico fiscale per tutti i contribuenti, con particolare attenzione ai redditi medio bassi e tenendo conto della composizione del nucleo familiare”. Un altro tassello della ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – “diverrà portata al Cdm di domani. I principi cardine sono tre: riduzione della pressione; un nuovo rapporto tra Stato e contribuente che non sia più vessatorio ma paritetico; reale lotta all’evasione”. Lo ha annunciato il premier Giorgia Meloni, intervenuta in Aula alla Camera durante il question time, spiegando che “asse portante” della“sarà la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche, con progressiva riduzione del numero di aliquote Irpef e l’obiettivo di un minore caricoper tutti i contribuenti, con particolare attenzione ai redditi medio bassi e tenendo conto della composizione del nucleo familiare”. Un altro tassello della ...

