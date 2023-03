Riforma delle pensioni, ecco le novità in arrivo (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sembrano allungarsi i tempi per l’introduzione di Quota 41, cioè la possibilità di uscire con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Infatti la misura su cui da sempre punta forte la Lega rischia di essere rimandata a fine legislatura per evitare di riaprire un nuovo fronte con l’Unione europea, molto attenta sull’andamento del sistema pensionistico italiano, con il rischio di mettere in pericolo altri dossier ritenuti più urgenti. Nella prossima legge di Bilancio potrebbe trovare spazio però un mini-capitolo pensionistico che conterrebbe gli interventi prioritari su cui l’esecutivo appare orientato a puntare: il rilancio della previdenza integrativa anche attraverso nuove agevolazioni fiscali, che potrebbe essere messo nero su bianco già nel Def in arrivo ad aprile e l’allargamento della platea dei lavori ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sembrano allungarsi i tempi per l’introduzione di Quota 41, cioè la possibilità di uscire con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Infatti la misura su cui da sempre punta forte la Lega rischia di essere rimandata a fine legislatura per evitare di riaprire un nuovo fronte con l’Unione europea, molto attenta sull’andamento del sistemastico italiano, con il rischio di mettere in pericolo altri dossier ritenuti più urgenti. Nella prossima legge di Bilancio potrebbe trovare spazio però un mini-capitolostico che conterrebbe gli interventi prioritari su cui l’esecutivo appare orientato a puntare: il rilancio della previdenza integrativa anche attraverso nuove agevolazioni fiscali, che potrebbe essere messo nero su bianco già nel Def inad aprile e l’allargamento della platea dei lavori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : In #Francia gli scioperi contro la riforma delle pensioni continuano! Oggi sciopero nazionale … - Agenzia_Ansa : Caos rifiuti a Parigi. Gli operatori della nettezza urbana, da nove giorni in lotta contro la riforma delle pension… - Agenzia_Ansa : In Francia è scattata questa notte, con blocchi stradali su molte provinciali, la sesta giornata di mobilitazione c… - Ljuba2000 : RT @Tinca60roberta: ESATTAMENTE IL CONTRARIO DELLE PROMESSE MA OPZIONE DONNA È LA VOSTRA VERGOGNA @GiorgiaMeloni @giancarlogiorge @matteos… - rassegnally : I mucchi di spazzatura inedito corredo delle strade di #Parigi: 'regalo' degli scioperi contro la riforma delle… -