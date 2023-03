Rifiuti bruciati trovati dai carabinieri in un’azienda agricola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della stazione carabinieri Forestale di Marigliano, nell’ambito dei controlli disposti dal Gruppo carabinieri forestale di Napoli, a Marigliano (località alveo Fezza) hanno denunciato un 50 enne del posto titolare di un’azienda agricola. Nello specifico all’interno dell’ azienda sono stati ritrovati Rifiuti speciali posti su suolo nudo e in alcuni casi anche combusti. L’uomo veniva denunciato per combustione illecita di Rifiuti e l’area, di circa 70 metri quadrati, posta sotto sequestro. I controlli continueranno nei prossimi giorni senza sosta a tutela della collettività e dell’ambiente. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI militari della stazioneForestale di Marigliano, nell’ambito dei controlli disposti dal Gruppoforestale di Napoli, a Marigliano (località alveo Fezza) hanno denunciato un 50 enne del posto titolare di. Nello specifico all’interno dell’ azienda sono stati rispeciali posti su suolo nudo e in alcuni casi anche combusti. L’uomo veniva denunciato per combustione illecita die l’area, di circa 70 metri quadrati, posta sotto sequestro. I controlli continueranno nei prossimi giorni senza sosta a tutela della collettività e dell’ambiente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

