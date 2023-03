Ridurre le spese sul conto corrente: cosa sapere e cosa fare (Di mercoledì 15 marzo 2023) Molte persone utilizzano il conto senza essere pienamente consapevoli dei costi che stanno sostenendo. Spesso si notano i costi soltanto a fine anno, quando arriva l’estratto conto che riepiloga le spese di liquidazione periodiche. Dedicando maggiore attenzione alle spese bancarie ci si potrebbe accorgere che si sta pagando per servizi che non vengono utilizzati oppure che il canone addebitato dalla banca è superiore rispetto alla media per conti correnti con le stesse funzionalità. Capire quali sono i margini di manovra per Ridurre le spese bancarie e poi attivarsi per trovare il conto migliore per le proprie esigenze è il sistema più efficace per tagliare i costi del conto corrente e risparmiare senza rinunciare ai servizi di cui si ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 15 marzo 2023) Molte persone utilizzano ilsenza essere pienamente consapevoli dei costi che stanno sostenendo. Spesso si notano i costi soltanto a fine anno, quando arriva l’estrattoche riepiloga ledi liquidazione periodiche. Dedicando maggiore attenzione allebancarie ci si potrebbe accorgere che si sta pagando per servizi che non vengono utilizzati oppure che il canone addebitato dalla banca è superiore rispetto alla media per conti correnti con le stesse funzionalità. Capire quali sono i margini di manovra perlebancarie e poi attivarsi per trovare ilmigliore per le proprie esigenze è il sistema più efficace per tagliare i costi dele risparmiare senza rinunciare ai servizi di cui si ...

