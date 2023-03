Ricetta Risotto Con Salsiccia

Leggi su 20migliori

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ingredienti per 4 persone – 320g di riso carnaroli – 150g difresca – 1 cipolla media – 1 bicchiere di vino bianco secco – Brodo di carne q.b. – 50g di burro – 50g di parmigiano grattugiato – Olio extravergine di oliva – Sale e pepe nero Preparazione Per preparare ilalla, iniziate dalla: togliete la pelle e sbriciolatela grossolanamente con le mani. In una casseruola, fate rosolare la cipolla tritata finemente con l’olio extravergine di oliva, poi aggiungete la. Fate cuocere per qualche minuto, quindi sfumate con il bicchiere di vino bianco secco. Una volta sfumato l’alcol, versate il riso e fatelo tostare per un paio di minuti, mescolando spesso. Iniziate ad aggiungere il brodo a poco a poco (a temperatura ambiente) e mescolate continuamente. Continuate ...