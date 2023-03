Ricchi, il piano per tassarli (Di mercoledì 15 marzo 2023) La proposta prevede di colpire i patrimoni superiori ai 50 milioni di euro, sul modello della tassa globale minima sui patrimoni delle multinazionali Leggi su wired (Di mercoledì 15 marzo 2023) La proposta prevede di colpire i patrimoni superiori ai 50 milioni di euro, sul modello della tassa globale minima sui patrimoni delle multinazionali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaStartUp_ : Ricchi, il piano per tassarli - Partito_Unico : @dottorbarbieri L'esproprio attraverso i costi esorbitanti dell'energia è un piano geniale. Complimenti a quanti lo… - 248455 : Domanda: Come mai nel PD ci sono molti ricchi che vogliono mettere tutti sullo stesso piano ma non il al vostro liv… - VincenzoViolano : @fortnardelli Questo è esattamente il piano del WEF…ovvero rendere l’auto e lo spostamento privato un lusso per sol… - ORepubblicano : #JOEBIDEN Biden vorrebbe tassare i miliardari al 25% Il piano aumenterebbe anche l'imposta sulle plusvalenze negli… -