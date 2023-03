Renate-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Triestina, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive contro Pergolettese e Feralpisalò, vogliono tornare al successo per consolidare il loro piazzamento in zona playoff. La compagine ospite, invece, arriva da tre vittorie nelle ultime cinque sfide e spera di proseguire il trend positivo per abbandonare i bassi fondi della classifica La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e nella diretta Gol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) La, l’, latv e lodi, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa, reduci da due sconfitte consecutive contro Pergolettese e Feralpisalò, vogliono tornare al successo per consolidare il loro piazzamento in zona playoff. La compagine ospite, invece, arriva da tre vittorie nelle ultime cinque sfide e spera di proseguire il trend positivo per abbandonare i bassi fondi della classifica La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 15 marzo alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nellaGol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

