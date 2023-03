Regno Unito, il premier Sunak combina-guai. L’ultima a Hyde Park: lascia il cane senza guinzaglio e viene ammonito dalla polizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il premier inglese Rishi Sunak non ha solo il problema delle sue nuove leggi sull’immigrazione che creano non poche polemiche nel suo Paese. Ma il leader conservatore continua a mettere in fila una sorprendente sfilza di gaffe. L’ultima riguarda il suo cane, o meglio i famosissimi padroni che l’hanno lasciato libero in un parco pubblico. Un video pubblicato da alcuni media del Regno Unito ha mostrato il premier mentre si trovava con la famiglia sabato scorso a Hyde Park, prima della trasferta negli Stati Uniti, mentre ha dato il via libera al suo labrador Nova. E’ stato ammonito da un agente della sua scorta mentre si trovava a pochi metri da un cartello col divieto di lasciare liberi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilinglese Rishinon ha solo il problema delle sue nuove leggi sull’immigrazione che creano non poche polemiche nel suo Paese. Ma il leader conservatore continua a mettere in fila una sorprendente sfilza di gaffe.riguarda il suo, o meglio i famosissimi padroni che l’hannoto libero in un parco pubblico. Un video pubblicato da alcuni media delha mostrato ilmentre si trovava con la famiglia sabato scorso a, prima della trasferta negli Stati Uniti, mentre ha dato il via libera al suo labrador Nova. E’ statoda un agente della sua scorta mentre si trovava a pochi metri da un cartello col divieto dire liberi ...

