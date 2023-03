Reddito di cittadinanza, interviene Nicola Cicala, direttore centro studi della Fisac CGIL (Di mercoledì 15 marzo 2023) Da settembre “Mia”, la Misura di inclusione attiva, potrebbe sostituire il Reddito di cittadinanza e avere criteri più stringenti di Reddito per accedervi. La misura, però, prevede una platea di beneficiari più ampia, soprattutto tra gli stranieri, dato che non saranno più necessari per fare domanda i 10 anni di residenza in Italia. Sarà ristretta anche la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Da settembre “Mia”, la Misura di inclusione attiva, potrebbe sostituire ildie avere criteri più stringenti diper accedervi. La misura, però, prevede una platea di beneficiari più ampia, soprattutto tra gli stranieri, dato che non saranno più necessari per fare domanda i 10 anni di residenza in Italia. Sarà ristretta anche la ... TAG24.

