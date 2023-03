Red Bull, caso Budget Cap: arriva l’incredibile ammissione, appassionati devastati (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ancora uno scossone in F1. Il consigliere della Red Bull Helmut Marko ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni in cui ha fatto una folle ammissione. Durante la stagione 2022, in Formula 1 scoppiò il caso legato al Budget Cap. Da qualche anno la FIA ha voluto un tetto massimo di investimenti per mettere tutti i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ancora uno scossone in F1. Il consigliere della RedHelmut Marko ha deciso di rilasciare alcune dichiarazioni in cui ha fatto una folle. Durante la stagione 2022, in Formula 1 scoppiò illegato alCap. Da qualche anno la FIA ha voluto un tetto massimo di investimenti per mettere tutti i Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ValerioFerretto : @poesiadeimotori Io non farei dichiarazioni, se so che Red Bull sta avanti. Ne va della figura del team che ormai s… - emanuelarico : L’ingrediente segreto che differenzia il team di @redbullracing e lo rende vincente in #F1? Velocità #DataDriven e… - Ophelia_lux : RT @Edoardoleicorre: Come hanno convinto i due tecnici Red Bull a venire in Ferrari? Forse sono grandi amanti dell’ aceto balsamico i torte… - Racearrow : RT @SmilexTech: Gli impianti frenanti 2023 pesano 300-400 grammi in meno. Ferrari ha un nuovo disco, più robusto ma senza perdere troppo co… - ReErthu : Quello niente di meno nel cristianesimo erano nati i monti lattari i fiumi di alcol l'acqua fonte della vita altiss… -