Real Sociedad-Roma, rivedi la conferenza stampa di Josè Mourinho (VIDEO) (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il VIDEO della conferenza stampa di Josè Mourinho alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Europa League tra Real Sociedad e Roma. Il tecnico parla dopo l’incoraggiante successo nella gara d’andata, con i giallorossi che provano a conquistare un posto nelle prime otto e proseguire anche quest’anno il loro cammino europeo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ildelladialla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di Europa League tra. Il tecnico parla dopo l’incoraggiante successo nella gara d’andata, con i giallorossi che provano a conquistare un posto nelle prime otto e proseguire anche quest’anno il loro cammino europeo. SportFace.

Europa League: Mourinho, è domani la partita più importante Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Real Sociedad. "Non avremo paura dell'ambiente che troveremo allo stadio, noi siamo felici ... Europa League: Pellegrini 'niente alibi, posso fare di più' Lo ha affermato il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Real Sociedad in Europa League commentando fin qui il suo anno. Pellegrini: 'Non sono contento del mio rendimento, vi dico perché' Lorenzo Pellegrini ha parlato in conferenza alla vigilia del match di Europa League contro la Real Sociedad. Giocherai con il caschetto. Questo tuo campionato è stato condizionato da infortuni e sfortuna, hai ancora la forza per poterla cambiare 'E' stata anche colpa mia, si può sempre fare ... Mourinho "Contro la Real Sociedad la partita più importante" Lo ha detto l'allenatore giallorosso Josè Mourinho alla vigilia del match contro la Real Sociedad, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In Spagna si riparte dal 2-0 per i giallorossi. Mourinho: "Vi dico un titolare, domani la formazione migliore! Belotti e Pellegrini…." Roma impegnata in Europa League contro la Real Sociedad. Queste le parole del tecnico Jose Mourinho in conferenza stampa e a Sky Sport. FORMAZIONE – "Gioca Ibanez. La prossima partita è sempre quella ...