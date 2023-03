Real Sociedad-Roma, Pellegrini: “Non sono felice della mia stagione” (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Si può sempre fare di più, nonostante i problemi fisici che ho avuto. Non mi piace nascondermi dietro gli alibi, non sono soddisfatto del mio score di questa stagione. So che posso e devo fare meglio. Posso essere soddisfatto solo del mio impegno”. Lo ha detto Lorenzo Pellegrini in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad. “Le responsabilità da capitano della Roma sono normali – aggiunge -. Ho sempre dato il 120% per la Roma e ho sempre messo la squadra e i compagni davanti a tutto. sono orgoglioso del gruppo e orgoglioso di essere il loro capitano. La stagione non è finita, spero di fare meglio”. L’arrivo di Dybala non è uno dei motivi del calo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) “Si può sempre fare di più, nonostante i problemi fisici che ho avuto. Non mi piace nascondermi dietro gli alibi, nonsoddisfatto del mio score di questa. So che posso e devo fare meglio. Posso essere soddisfatto solo del mio impegno”. Lo ha detto Lorenzoin conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Europa League contro la. “Le responsabilità da capitanonormali – aggiunge -. Ho sempre dato il 120% per lae ho sempre messo la squadra e i compagni davanti a tutto.orgoglioso del gruppo e orgoglioso di essere il loro capitano. Lanon è finita, spero di fare meglio”. L’arrivo di Dybala non è uno dei motivi del calo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Lorenzo Pellegrini in vista di Real Sociedad-Roma - OfficialASRoma : ??????? Ci vediamo anche giovedì per Roma-Real Sociedad? ?? - OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - QdSit : Mourinho “Contro la Real Sociedad la partita più importante” - sportli26181512 : Roma, Mou non teme la 'tempesta perfetta': 'Lo stadio non fa mai gol...': Roma, Mou non teme la 'tempesta perfetta'… -

Europa League: Mourinho, è domani la partita più importante Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Real Sociedad. "Non avremo paura dell'ambiente che troveremo allo stadio, noi siamo felici ... Europa League: Pellegrini 'niente alibi, posso fare di più' Lo ha affermato il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Real Sociedad in Europa League commentando fin qui il suo anno. A chi gli chiede se ... Mourinho: "Lo stadio caricherà anche noi. Non penso al derby, giocheranno i migliori' La Roma è pronta a tornare in campo nelle coppe europee. Dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo , i giallorossi (forti del 2 - 0 dell'andata) sfideranno la Real Sociedad nel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League . Mourinho ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa di vigilia. Alguacil ha cercato di caricare l'ambiente ... Lo ha detto l'allenatore della Roma, Josè Mourinho, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la. "Non avremo paura dell'ambiente che troveremo allo stadio, noi siamo felici ...Lo ha affermato il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con lain Europa League commentando fin qui il suo anno. A chi gli chiede se ...La Roma è pronta a tornare in campo nelle coppe europee. Dopo la pesante sconfitta casalinga contro il Sassuolo , i giallorossi (forti del 2 - 0 dell'andata) sfideranno lanel match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League . Mourinho ha presentato la sfida nella consueta conferenza stampa di vigilia. Alguacil ha cercato di caricare l'ambiente ... Mourinho: “Domani gioca Ibanez. Derby Penso solo alla Real Sociedad” RomaNews Mourinho “Contro la Real Sociedad la partita più importante” Lo ha detto l’allenatore giallorosso Josè Mourinho alla vigilia del match contro la Real Sociedad, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In Spagna si riparte dal 2-0 per i giallorossi e il ... Real Sociedad-Roma, Mourinho: "La partita più importante della stagione, saremo pronti" Conferenza stampa della vigilia per José Mourinho che torna a parlare da San Sebastian dove la sua Roma giocherà domani (giovedì alle 21 su Sky Sport Uno) contro la Real Sociedad forte del 2-0 ... Lo ha detto l’allenatore giallorosso Josè Mourinho alla vigilia del match contro la Real Sociedad, ritorno degli ottavi di finale di Europa League. In Spagna si riparte dal 2-0 per i giallorossi e il ...Conferenza stampa della vigilia per José Mourinho che torna a parlare da San Sebastian dove la sua Roma giocherà domani (giovedì alle 21 su Sky Sport Uno) contro la Real Sociedad forte del 2-0 ...