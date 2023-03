Real Sociedad-Roma, Alguacil: “La rimonta è possibile. Siamo pronti a lottare tutti insieme” (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, alla vigilia della gara contro la Roma valevole per il ritorno degli ottavi di Europa League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa sostenendo di credere fortemente in una rimonta: “La rimonta è possibile perché sia io che i giocatori, molti di voi che sono qui e il 90% dei tifosi che verranno allo stadio ci credono, ed è per tutte le ragioni che questa squadra ha dato negli ultimi tre anni e mezzo. La Roma, Mourinho davanti a noi, e i tifosi ci credono. È complicato e difficile, ma dobbiamo giocarcela. Dobbiamo generare la tempesta perfetta, creare onde di 30 metri come quelle di Nazareth e surfarle. Ci saranno momenti in cui l’onda ci coglierà, ma li supereremo tutti uscendo e ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il tecnico della, Imanol, alla vigilia della gara contro lavalevole per il ritorno degli ottavi di Europa League 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa sostenendo di credere fortemente in una: “Laperché sia io che i giocatori, molti di voi che sono qui e il 90% dei tifosi che verranno allo stadio ci credono, ed è per tutte le ragioni che questa squadra ha dato negli ultimi tre anni e mezzo. La, Mourinho davanti a noi, e i tifosi ci credono. È complicato e difficile, ma dobbiamo giocarcela. Dobbiamo generare la tempesta perfetta, creare onde di 30 metri come quelle di Nazareth e surfarle. Ci saranno momenti in cui l’onda ci coglierà, ma li supereremouscendo e ...

