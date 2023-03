Real Madrid- Olimpia Milano, una classica del basket europeo con l’EA7 che cerca la settima vittoria consecutiva (Di mercoledì 15 marzo 2023) Per Milano in Eurolega una classica del basket continentale contro il Real Madrid e anche se Messina esclude la possibilità di una rimonta per i playoff, la sesta vittoria consecutiva mettendo la museruola al Partizan Belgrado di Obradovic ha confermato che l’EA7 ha il potenziale per provare a completarla. I Blancos si stanno giocando con Olympiacos InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 15 marzo 2023) Perin Eurolega unadelcontinentale contro ile anche se Messina esclude la possibilità di una rimonta per i playoff, la sestamettendo la museruola al Partizan Belgrado di Obradovic ha confermato cheha il potenziale per provare a completarla. I Blancos si stanno giocando con Olympiacos InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneTogna : #PortoInter: #Pepe infortunato (il difensore ex Real Madrid, non il compagno di squadra), non va nemmeno in panchina. - DiMarzio : #Kvaratskhelia: '#Guti era il mio idolo da piccolo'. E l'ex Real Madrid gli invia una sua maglia e una lettera - ZZiliani : Bravissima #AlessiaTarquinio a mettere subito #Conte davanti alla sua inettitudine in Europa. La risposta piccata d… - coppettawinner : RT @juanito92x: non vorrei spegnervi l'entusiasmo ma nemmeno quest'anno 2 squadre italiane si affronteranno in Champions, qui le mie previs… - El_Tanito_ : Percentuali passaggio del turno nei quarti: Real Madrid 75%-25% Inter Bayern Monaco 80%-20% Inter Manchester City… -